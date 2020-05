Sara Cerdas diz que medidas europeias de desconfinamento devem priorizar segurança dos cidadãos

Sara Cerdas alertou a Comissão Europeia para a necessidade de adobar medidas específicas para as Regiões Ultraperiféricas, que visem apoiar o relançamento do sector do turismo e transportes e, ao mesmo tempo, garantir a protecção dos seus habitantes e turistas. Uma intervenção, que ocorreu, esta tarde, durante a Comissão TRAN – Turismo e Transportes, no Parlamento Europeu.

“O sector dos transportes e turismo são dos mais afectados pela pandemia da covid-19, com sérias perdas económicas para todos os envolvidos, de forma directa e indirecta. Nas regiões ultraperiféricas, o turismo representa uma parte significativa do PIB. Dadas as suas especificidades, é importante relançar de forma urgente o sector do turismo nestas regiões, mas com importantes precauções para não superlotar os seus sistemas de saúde, que estão mais distantes da plataforma continental da União Europeia”, disse a eurodeputada.

O foco de Sara Cerdas foi reforçar que, perante estas novas medidas de desconfinamento no sector dos transportes e turismo, “é preciso estar em alerta para o caso de haver uma superlotação dos sistemas de saúde destas regiões, pois devido às suas especificidades precisam de uma atenção ao nível europeu”.

“É fundamental a Comissão Europeia desenvolver mecanismos para apoiar o relançamento dos sectores de turismo e transporte nas regiões ultraperiféricas, garantindo a protecção dos seus habitantes e turistas”, alertou.

Sara Cerdas advertiu ainda a Comissão Europeia para a necessidade de trabalhar em estreita articulação e colaboração com os Estados-Membros e com o poder local, nas medidas a serem desenvolvidas para o desconfinamento, em especial com os países que têm regiões ultraperiféricas.

Durante esta reunião, a Comissão Europeia apresentou novas medidas de alívio ao sector.