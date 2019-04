Sara Cerdas destaca importância dos fundos comunitários para o sector da banana

A candidata do Partido Socialista-Madeira às eleições europeias esteve, ao longo desta manhã, em contacto com a população da Madalena do Mar e nos Canhas. Durante a iniciativa Sara Cerdas aproveitou também para contactar com diversos produtores de banana desta freguesia e tomar conhecimento da realidade vivida pelos mesmos.

Na ocasião, a candidata socialista ao Parlamento Europeu destacou a “importância do aproveitamento dos fundos comunitários para o sector agrícola da Região, neste caso concreto para a produção de banana, cultura pela qual a Madeira é conhecida e que é fonte de rendimento para diversas famílias”.

Sara Cerdas sublinha a importância de defender este sector junto das instâncias europeias, “dado que o mesmo não seria rentável para os produtores sem os apoios comunitários”.

“Mais de 60 por cento do valor pago por quilo de banana ao produtor são provenientes de fundos comunitários”, realçou Cerdas, comprometendo-se a “pugnar pela defesa da agricultura da Madeira”.