Sara Cerdas debate pandemia covid-19 com comissários europeus

A eurodeputada madeirense Sara Cerdas, juntamente com o grupo socialista no Parlamento Europeu, está preocupada em salvar e relançar a industria do turismo, assim como encontrar medidas europeias para combater a pandemia Covid-19. Preocupações que formam manifestadas esta manhã, nas reuniões paralelas mantidas com o Comissário do Mercado Interno, Thierry Breton, com a Comissária com a pasta da Saúde, Stella Kyriakides, e o comissário de Gestão de Crise, Janez Lenarčič.

Sara Cerdas expôs, através do seu grupo político, ao comissário Thierry Breton, responsável pelo Mercado Interno, a importância de colocar sobre a mesa o real problema do turismo, principalmente nas regiões ultraperiféricas. “Ouvimos constantemente que os impactos desta pandemia causada pelo COVID-19 irão traduzir-se numa crise económica global sem precedentes e que as suas consequências serão transversais a todos os sectores”, diz a eurodeputada, salientando que o sector do turismo é um dos mais afectados. “Companhias aéreas, operadores turísticos, hotéis, pequenas e médias empresas vão sofrer perdas económicas devastadoras”, refere, recordando que as regiões ultraperiféricas, onde o turismo é altamente expressivo em termos de PIB, “enfrentam elevadas consequências, associadas às suas fraquezas económicas e estruturais” e pede ao Parlamento Europeu e à Comissão Europeia para estarem “atentos e preparados para fazer face a estas dificuldades”.

Nesta troca de sinergias com o Comissário Thierry Breton, os Deputados Socialistas alertaram a Comissão Europeia sobre a importância da criação de um mecanismo para apoiar especificamente o sector de turismo, nomeadamente nas regiões ultraperiféricas da União Europeia.

Por sua vez, durante a reunião na Comissão de Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar (ENVI), Sara Cerdas questionou “como poderá o Parlamento Europeu ajudar a Comissão Europeia a ter uma maior intervenção em saúde e na preparação de novas ameaças em saúde pública, como é o caso da resistência aos antimicrobianos”. Segundo a Eurodeputada socialista “uma vez que esta crise já revelou alguns dos nossos obstáculos, devemos aprender e melhorar a acção futura das instituições, e isso começa com agir proactivamente e imediatamente”.

Durante esta segunda reunião, os comissários manifestaram a importância de uma resposta colectiva a esta pandemia e informaram que Comissão Europeia está em constante diálogo com os Estados-Membros, para que haja uma resposta coordenada e para que os esforços feitos até agora não sejam colocados em risco.

A Comissão Europeia, que na semana passada disponibilizou um Roteiro para auxiliar na decisão dos Estados-Membros no levantamento das restrições, comunicou ainda que está a estudar uma metodologia de recolha homogénea de dados sobre o COVID-19 na União Europeia para apoiar a investigação e a tomada de decisão política.