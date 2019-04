Sara Cerdas dará especial atenção à agricultura

A candidata do Partido Socialista-Madeira ao Parlamento Europeu efectuou, ao longo desta manhã, uma visita ao Mercado Agrícola do Santo da Serra. Acompanhada por Paulo Cafôfo, candidato do PS-M à presidência do Governo Regional, Sara Cerdas teve a oportunidade de contactar com a população e, em particular, com os agricultores e comerciantes que ali vendem os seus produtos.

A candidata às Eleições Europeias explicou que irá fazer uma campanha de proximidade e que irá a todas as freguesias da Região, com o intuito de dar a conhecer o projecto e o programa do PS e aquilo que pretende realizar no Parlamento Europeu. Nesta manhã, explicou que esteve a visitar o Mercado do Santo da Serra, a falar com os agricultores e a “perceber quais são as suas maiores dificuldades e como é que nós poderemos, no Parlamento Europeu, trabalhar para apoiá-los de uma maneira mais sustentável”.

Sara Cerdas apontou o facto de os agricultores, desta forma, terem oportunidade de escoarem os seus produtos e de terem alguma fonte de rendimento.

Abordada a respeito dos apoios para os agricultores, a candidata socialista deixou bem claro que “a agricultura é um dos sectores em que teremos uma especial atenção, sendo um sector tão importante para a nossa Região”. “Certamente, teremos em conta também a questão dos agricultores locais que produzem o seu próprio produto e depois vêm aqui ao mercado tentar vendê-lo e, assim, trazer rendimento às suas famílias”, acrescentou, considerando ainda que a agricultura é essencial para a manutenção da nossa paisagem e, acima de tudo, para a sustentabilidade das famílias que se dedicam a esta actividade.

A candidata deu conta ainda da importância da promoção dos produtos agrícolas da Região.