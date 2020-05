São Vicente registou a temperatura mais alta (25,6º C) desta segunda-feira na Madeira

O concelho de São Vicente registou esta segunda-feira a temperatura mais alta (25,6º C), na Madeira, segundo dados indicados às 14h50 pela estação meteorológica instalada naquela localidade pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Já no Funchal, o valor da temperatura máxima fixou-se nos 23,3º C, pelas 15 horas, no Observatório Meteorológico do Funchal (Lazareto).

Junto ao litoral da Madeira, a temperatura manteve-se acima dos 20.º, enquanto noutro extremo a máxima mais baixa (10,2º C) foi registada na Bica da Cana, às 14h40. Significativo foi também o vento que se fez sentir no Chão do Areeiro onde ficou assinalada uma rajada de até 103km/h, ao início da madrugada desta segunda-feira, dia 4 de Maio.

Recorde-se que a Região que está igualmente em risco muito elevado à exposição de radiação ultravioleta (UV) até esta terça-feira.