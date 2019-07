São José de Cluny entrega diploma a finalistas

O presidente do Governo Regional vai presidir, na próxima sexta-feira, à cerimónia de entrega de diplomas aos finalistas do Curso de Licenciatura em Enfermagem e do Curso Técnico Superior de Gerontologia e Cuidados de Longa Duração, da Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny.

A cerimónia oficial terá lugar pelas 16h30 no auditório Florence Nightingale, naquela instituição e contará ainda com a presença de secretário regional da Saúde. Antes, pelas 15 horas, o Bispo da Diocese do Funchal, D. Nuno Brás, celebra uma Eucaristia.

“Esta é uma cerimónia com muito significado para todos os finalistas, suas famílias, comunidade académica e sociedade. São novos profissionais com preparação aprofundada e aptos a dar o seu contributo à sociedade no campo da saúde ou social”, escreve a Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny em comunicado.

A instituição faz ainda saber que já estão abertas as seguintes candidaturas: licenciatura em Enfermagem, CTeSP em Gerontologia e Cuidados de Longa Duração, mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica, pós-praduações em Cuidar para a Viabilidade Tecidular, Enfermagem do Trabalho, Enfermagem da Saúde da Família, Gestão de Serviços de Saúde e Emergência e Cuidados Intensivos: do Extra-Hospitalar... às Unidades de Cuidados Intensivos.

