Santana eleva nove estagiários a bombeiros de 3.ª classe

Decorre hoje, dia 20 de Maio, entre as 18 e as 19h30, nos Bombeiros Voluntários de Santana, uma cerimónia particular e individualizada de entrega de divisas de bombeiro de 3.ª classe a um grupo de nove estagiários que, a partir deste momento, são integrados como bombeiros no quadro activo deste Corpo de Bombeiros.

A promoção surge depois de um ano de formação, incluindo módulos teóricos/práticos e período probatório, no XIII Curso de Formação de Estagiários a Bombeiros de 3.ª classe.

“Até ao final do presente ano, outros quatro serão promovidos a bombeiros de 3.ª classe, uma vez que actualmente não têm a idade mínima para ingressar no quadro activo (18 anos)”, referem os Serviços Administrativos da Associação em nota de imprensa.

Os jovens bombeiros juntar-se-ão, assim, aos 47 elementos do quadro, “o que permitirá melhorar a resposta operacional deste Corpo de Bombeiros nas missões que lhe estão confiadas”, realça a mesma nota.

“Facto assinalável” -- o de terminar uma escola com 13 formandos -- “num contexto demográfico desfavorável e num concelho afastado da centralidade e caracterizado por uma população envelhecida”, acrescenta.

A Associação e Comando comprometem-se ainda a realizar uma cerimónia oficial alusiva a esta promoção, “quando as condições de saúde pública o permitirem”.