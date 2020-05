Santa Maria Maior promove 18.ª edição do Concurso de Literatura

A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior volta a promover este ano, a 18.ª edição do concurso de literatura que pretende não só incentivar e promover a escrita e a leitura junto da população, mas também homenagear o poeta madeirense António Feliciano Rodrigues, mais conhecido por ‘Castilho’, autor da importante obra ‘Versos da Mocidade’, cuja edição teve lugar em 1903, na cidade do Funchal, onde o seu pseudónimo ‘Castilho’ tornou-o numa figura de relevo cultural.

Os vencedores da edição de 2019 são agora conhecidos fruto da votação do júri, constituído por Ana Maria Andrade, Fátima Pitta Dionísio e Abel Torres.

Fernando Manuel Garcia da Silva Letra foi o vencedor do concurso com o conto ‘A Bruxa do Calhau’.

Em segundo lugar ficou Ana José da Silva Ferreira com o conto ‘Adeus’ e Valentina Silva Ferreira com ‘Vermelho-Amor’ venceu o terceiro prémio.

Os jurados decidiram atribuir ainda uma Menção Honrosa ao conto ‘O monstro’, de Paulo Francisco Gomes Branco, ao conto ‘Amor a mar’, de Rui Pedro Proença Guedelha e uma outra ao conto ‘Quando o Tempo parou o tempo’, da autoria de Tatiana Raquel Sousa Freitas.

A edição de 2020 está disponível em www.jf-stamariamaior.pt