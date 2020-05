Santa Cruz vai apoiar comerciantes da área da restauração

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz anunciou à vereação, na reunião camarária realizada esta quinta-feira, 7 de Maio, que vai prolongar até 30 de Setembro, a isenção do pagamento de rendas em todos os espaços concessionados pelo Município de Santa Cruz.

Paralelamente, será aprovado um regime excepcional, ao abrigo das medidas Covid-19 de apoio às empresas, que permitirá o alargamento até um máximo de 100% do espaço das esplanadas, permitindo o distanciamento social e uma maior segurança aos clientes.

Filipe Sousa explica que no âmbito deste Regime Excepcional, os operadores que actualmente estão impedidos de ter esplanadas, por via de regulamento municipal, “podem solicitar a aprovação da atribuição excepcional de esplanadas”.

Uma medida pretende ser um “incentivo e um apoio” para “minimizar o forte impacto que a pandemia da Covid-19 está a ter a nível social e económico, nomeadamente em muitos operadores ligados ao comércio, restauração e turismo”, refere o autarca.

Na reunião foi ainda aprovada a abertura de uma conta bancária que pretende ser um mecanismo de transparência relativamente aos donativos que algumas pessoas fizeram no sentido de ajudar pessoas e famílias em dificuldade nestes tempos de pandemia.

Filipe Sousa sublinhou que um empresário do concelho, que quer manter o anonimato, “doou 10 mil euros quando soube que existem crianças no concelho com necessidades alimentares e que a Secretaria da Educação não iria abrir as cantinas”. Como a Câmara vai adquirir cabazes para ajudar, o empresário quis juntar-se a este esforço solidário. Destaque também para um particular que apesar de estar hospitalizado, disponibilizou um donativo de 100 euros para ajudar quem mais precisa.

O autarca destacou a “boa vontade e sensibilidade social destas pessoas” e garantiu que a autarquia “fará o melhor uso destes donativos em prol de quem mais precisa”. A abertura da conta é para garantir “toda a transparência destes e de eventuais futuros donativos”, referiu Filipe Sousa.

Na reunião de hoje foi ainda aprovado um voto de louvor pelo regresso da Associação Desportiva da Camacha ao Campeonato de Portugal em futebol.

O voto, apresentado pelo vereador Jaime Silva, destaca que AD Camacha tem sido “um exemplo de referência ao serviço do desporto no Concelho e na Região e tem tido sempre uma envolvência de relevo na comunidade camachense a vários níveis”.