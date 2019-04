Santa Cruz repudia “partidarização e instrumentalização” Comissão Nacional de Eleições

Num comunicado hoje dirigido à imprensa, a Câmara Municipal de Santa Cruz veio “repudiar, de forma veemente, aquela que é uma clara partidarização e instrumentalização da Comissão Nacional de Eleições (CNE)”.

A autarquia refere que, nas últimas semanas, tem recebido sucessivas notificações da CNE, dando conta de queixas formalizadas pelo PSD e pelo PS, “que mais não são do que pura desonestidade e perseguição, com fins eleitoralistas, usando, para tal, a Comissão Nacional de Eleições como braço armado”.

O município exemplifica com uma queixa do PSD a propósito de um cartaz que já foi retirado há pelo menos quatro meses, e outra do PS por contactos informativos do trabalho autárquico, “uma prática recorrente deste executivo”, refere a nota.

“O PS chega mesmo ao cúmulo de pedir uma visita da sua candidata ao Parlamento Europeu às instalações da Loja do Munícipe no Caniço, e depois cataloga de publicidade institucional uma iniciativa de informação à população sobre o trabalho autárquico. A referida queixa não só caracteriza de forma abusiva um direito e um dever de qualquer autarca eleito, como ainda apresenta o que para o PS são considerados factos ilícitos e avança já com a sentença de condenação da Câmara Municipal de Santa Cruz e do Diário de Notícias, enquanto órgão que publicou a notícia”, expõe o mesmo comunicado.

“A única coisa que se pede é coerências e honestidade a este PS e a este PSD, ou então que hajam em conformidade, que calem as vossas iniciativas, que retirem os vossos cartazes e sobretudo que tenham a decência de fazer da política uma ética activa”, remata a Câmara Municipal de Santa Cruz.