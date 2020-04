Santa Cruz reabre promenades e Mercado do Santo

A Câmara Municipal de Santa Cruz anunciou hoje, nos canais oficiais do município, a reabertura das promenades de Santa Cruz e dos Reis Magos (Caniço), bem como do Mercado do Santo, interditos ao público devido à covid-19,

A autarquia sublinha que esta “nova etapa” de progressivo levantamento das restrições “exige a responsabilidade de todos”.

Neste sentido, o edital que concretiza esta decisão realça que a reabertura dos referidos espaços públicos far-se-á com controlo de entradas, “por forma a garantir um reduzido número de pessoas dentro do espaço”.

A Câmara determina ainda a utilização destas infra-estruturas seja feita no “estreito cumprimento das regras em vigor”, nomeadamente no que toca ao distanciamento social e utilização de equipamentos de protecção individual (máscaras).

A decisão da autarquia entrou em vigor a partir das zero horas desta quarta-feira, 29 de Abril.