Santa Cruz inicia entrega de 128 tablets a alunos do 1.º ciclo

A Câmara Municipal de Santa Cruz iniciou esta quarta-feira, dia 3 de Junho, a entrega de tablets a alunos do 1.º ciclo oriundos de famílias carenciadas ou famílias a atravessar momentos de dificuldade face à pandemia de covid-19.

A iniciativa beneficia, “para já”, 128 crianças do município, revela a autarquia em nota de imprensa, enaltecendo esta ajuda “essencial”, numa altura em que o ensino passou a ser não presencial.

A medida representa um investimento camarário que ronda os 50 mil euros, avança a mesma nota.

Para o presidente, Filipe Sousa, trata-se de “um esforço da autarquia por forma a fazer face às dificuldades das famílias mais pobres ou daquelas que foram atingidas pela pandemia, perdendo rendimentos ou mesmo o posto de trabalho”.

O autarca lembra que “grande parte do empréstimo que a Câmara pretende contrair será para medidas sociais” e, por isso mesmo, apela “às pessoas que estejam a atravessar dificuldades para contactarem o município”, que, “dentro das suas possibilidades, tentará ajudar no que for possível”.

De referir ainda que os tablets que começaram hoje a ser entregues vêm equipados com router e com três meses de Internet grátis.