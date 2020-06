Santa Cruz inicia combate a perdas de água na rede

O Presidente Filipe Sousa visitou, ontem, os trabalhos que estão a decorrer no âmbito da empreitada de “Diminuição de Perdas do Sistema Distribuidor de Água Potável da Zona Piloto de Gaula”. Esta obra consiste na substituição criteriosa de 5.690 metros de rede, actualmente com perdas elevadas, com vista à melhoria do funcionamento hidráulico de 26 kms de rede existente naquela zona.

Serão criados patamares de energia para uma correcta gestão das pressões e instaladas zonas de monitorização e controlo, ligadas ao sistema de telegestão existente no Município, que permitirão o eficaz controlo da rede e o desenvolvimento de assertivas campanhas de detecção de fugas.

A conclusão da empreitada está prevista para o início do próximo ano e terá um custo de 729.196,59€ (a acrescer a taxa do IVA), comparticipado em 85% pelo programa de fundos comunitários POSEUR, abrangendo um universo de 1668 habitantes.

Na ocasião o autarca não deixou de lamentar o facto do IDR ter tratado Santa Cruz como um município de “sétima categoria”, permitindo apenas a candidatura a um milhão de euros de apoios europeus e ignorando que em causa está o segundo maior concelho da Região.

As obras de combate às perdas de água vão abranger todo o concelho, estando a ser feito o levantamente para um investimeto na ordem dos 15 milhões de euros, e que vai permitir ter todo o território ligado à telegestão.