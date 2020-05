Santa Cruz e Machico com risco de incêndio muito elevado

Os dois concelhos da zona Leste da Madeira, Santa Cruz e Machico – excepto as regiões montanhosas - e ainda o Porto Santo estão neste domingo ‘explosivo’ de temperaturas altas, baixa humidade e vento que pode soprar forte, sob risco de incêndio ‘muito elevado’ de acordo com a última avaliação do IPMA. ‘Elevado’ é também o risco para o concelho do Funchal, enquanto o restante território mantém-se em risco ‘moderado’.

A manterem-se as escaldantes condições climatéricas, Santa Cruz e Machico vão continuar, amanhã e terça-feira, em risco ‘muito elevado’ de incêndio.