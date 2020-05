A Câmara Municipal de Santa Cruz realizou hoje uma reunião extraordinária onde aprovou, por unanimidade, a consulta a instituições financeiras com vista à contratação de um empréstimo destinado à satisfação de necessidades decorrentes da pandemia COVID-19.

Em causa está um empréstimo de dois milhões de euros, a 20 anos, e com prazo de carência de dois.

O presidente Filipe Sousa explicou que se trata de um “recurso extraordinário” previsto pela lei e necessário num momento em que o Município é confrontado com a necessidade de fazer face a um aumento das necessidades de ajudas sociais e outras medidas.

Citando a proposta, o autarca lembrou que as necessidades resultantes da Covid-19 são “consequência da diminuição da obtenção de receitas e do surgimento de despesas imprevistas e não englobadas no plano de actividades municipais para 2020”.

Assim, torna-se “imperioso” recorrer a um empréstimo bancário para satisfação das necessidades surgidas nestes tempos excepcionais, de modo a “reajustar o orçamento municipal e conceder a necessária robustez para enfrentar os desafios extraordinários decorrentes da pandemia”, refere Filipe Sousa, salientando que o empréstimo destina-se a “apoios/subsídios directos a famílias carenciadas ao abrigo do Regulamento Municipal do Fundo de Emergência Social, cedência de material informático a agregados carenciados, aquisição de equipamentos de protecção individual, aquisição de bens ou serviços para desinfestação, e outros subsídios como transferências e despesas gerais no âmbito da Covid-19”.