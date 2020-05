Santa Cruz antecipa equiparação total dos Bombeiros a Sapadores

A Câmara Municipal de Santa Cruz decidiu antecipar, a partir do próximo mês de Agosto, a equiparação a 100% dos Bombeiros a sapadores. Uma medida que inicialmente seria feita de forma faseada até 2025, mas que a Autarquia resolveu avançar para a equiparação total, num esforço financeiro de cerca de 100 mil euros.

Esta foi uma das medidas aprovadas hoje na reunião de Câmara de Santa Cruz. Filipe Sousa considera que esta é uma “valorização essencial de uma carreira que tem um papel relevante na defesa das populações”, recordando que o Estado e a Região têm de “emendar a mão para poderem apoiar as autarquias que têm bombeiros municipais”.

O autarca diz que “não se olha para os municípios que têm bombeiros profissionais” e acusa a Assembleia da República de “criar as leis e depois deixar os municípios sozinhos com os acréscimos financeiros que essas leis acarretam”, vincou, salientando que o esforço financeiro global nesta equiparação ronda o meio milhão de euros.

Filipe Sousa anunciou, também, que a partir de hoje, 21 de Maio, começam a ser distribuídos os cabazes às famílias que estão a passar dificuldades em virtude da perda de trabalho e de rendimentos no âmbito da pandemia Covid-19.

Outras medidas foram ainda debatidas como a retoma do horário normal de trabalho da Autarquia a partir de Junho e o início da época balnear no mês de Julho, embora sem piscinas municipais, respeitando as indicações das autoridades de saúde que só permitem piscinas naturais com renovação natural da água do mar.

De resto, todas as propostas constantes da agenda da reunião foram aprovadas por unanimidade, nomeadamente vários apoios sociais no âmbito da Covid-19 que tinham sido alvo de despacho do presidente e que agora foram ratificadas pela Câmara, como é o caso dos cabazes alimentares às famílias carenciadas, da isenção de rendas sociais e de rendas dos espaços concessionados e ainda do alargamento das esplanadas como apoio ao comércio local.