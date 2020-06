160 mil

O secretário regional da Saúde anunciou, hoje, que já foram rastreadas 160 mil mulheres da Região, entre os 45 e os 69 anos, nos últimos 20 anos, sendo que são feitas 8 mil mamografias por ano, na Região.

800

A Junta de freguesia do Caniço investiu cerca de 800 euros em tapetes sanitários para oferecer às escolas de 1º ciclo com pré-escolar da freguesia, nomeadamente as escolas da Assomada, do Caniço e das Figueirinhas.

550

A Câmara Municipal do Funchal já entregou, desde o recomeço da actividade comercial, cerca de 550 viseiras aos comerciantes funchalenses, com o intuito de garantir a segurança nos estabelecimentos comerciais do município que se encontram abertos ao público.

40 mil

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) deu início, esta semana, às obras de recuperação da Praia do Gavinas. O investimento de 40 mil euros do orçamento municipal contempla a reposição do solário, limpeza da escarpa e renaturalização de algumas áreas, e estará concluído em meados do próximo mês, para usufruto da época balnear.

29.ª

Concessionada desde o passado dia 6 de Junho, a zona balnear da Fontinha, no Porto Santo, hasteou hoje a 29.ª Bandeira Azul no seu areal dourado, garantindo o cumprimento de todos os critérios exigidos por este galardão da responsabilidade da ABAE - Associação Bandeira Azul da Europa.