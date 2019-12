Saiba o que consta da agenda desta sexta-feira, 20 de Dezembro

- A segunda edição do seminário ‘Nascer...Crescer...e Ser Feliz’ termina esta sexta-feira, na Reitoria da UMa. A sessão de encerramento arranca às 09h30 e prolonga-se até às 12h30.

- A freguesia de São Roque, no Funchal, adere às tradicionais Noites do Mercado e realiza, a partir das 17 horas, no Mercado da Penteada, a primeira de três noites de festa.

- O Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira promove uma degustação de ‘’Vinho Madeira e Iguarias de Natal’, oferecendo a possibilidade de provar vinhos de vários produtores. A iniciativa decorre entre as 18h e as 20 horas, na Rua 5 de Outubro, no Funchal.

- No Porto Santo, é dia de inaugurar o Mercadinho de Natal da Câmara Municipal. O evento abre às 19 horas e será inaugurado por Eduardo Jesus, secretário Regional de Turismo e Cultura.

- A dupla luso-venezuelana Sandra & Ricardo actuam esta sexta-feira na Ponta do Sol

Centro Cultural John do Passos, na Ponta do Sol, num espectáculo de continuidade da celebração dos seus 25 anos de carreira artística com a ‘tournée’ #Portugal2019. O concerto está marcado para as 19h30, no Centro Cultural John do Passos.

- A partir desta sexta-feira, os 15 supermercados Continente presentes na Madeira, passam a disponibilizar aos seus clientes as moedas de dois euros alusivas aos 600 Anos da Madeira e Porto Santo. Quem pagar as compras com dinheiro poderá receber de troco as novas moedas que marcam esta importante celebração.