Saiba o que consta da agenda desta quinta-feira, 18 de Junho

- Assinala-se o Dia da Gastronomia Sustentável.

- Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se em sessão plenária, a partir das 9 horas.

- Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz, realiza-se pelas 11 horas.

- O presidente do Governo Regional visita amanhã, pelas 11 horas, as instalações do Madeira Agrícola, organismo tutelado pela AJAMPS e que está instalado no Centro Hortofrutícola de Santana.

- Amanhã pelas 12 horas, o secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, irá realizar uma visita de trabalho à Unidade móvel do rastreio do cancro da mama que está, actualmente, na freguesia dos Canhas, (Ponta do Sol), junto ao centro de saúde.

- Às 13 horas, o executivo do Funchal apresenta as conclusões da Reunião de Câmara semanal, nos Paços do Concelho do Funchal.

- Reunião da Comissão Eventual de Inquérito ‘À actuação do Governo Regional no que se relaciona com a extracção de inertes nas ribeiras e na orla costeira da Madeira”, que terá lugar pelas 15 horas, na Assembleia Legislativa Regional.

- Reunião da 6ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Desporto e Cultura, às 15h30, na Assembleia Legislativa Regional.

- O Conselho de Governo reúne-se, em plenário, na Quinta Vigia.

- Teatro Municipal Baltazar promove sessão no âmbito do projecto ‘Funchal Cultura 2030’, que juntará Vanessa Fernandes, Henrique Amoedo, Gonçalo Sousa, Sara Anjo e Leandro Rodrigues numa conversa sobre a Dança, via Zoom, entre as 18 e as 10 horas.