Saiba o que consta da agenda desta quarta-feira

‘Empresas com Proximidade’

No âmbito da iniciativa ‘Empresas com Proximidade’, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, visita, esta quarta-feira, pelas 16h30, a Empresa Malonas - Handmade in Madeira Island, na Quinta do Leme, n.º28, Funchal.

Estas visitas têm como objectivo conhecer ‘in loco’ os projectos, falar com os trabalhadores, ouvir as dificuldades dos empresários e conhecer o sucesso dos projectos em curso.

Entrega das Medalhas de Mérito Turístico

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside, pelas 11 horas, na Quinta das Cruzes, à cerimónia de entrega das Medalhas de Mérito Turístico a 29 entidades.

As distinções são entregues todos os anos desde 1979 e pretendem distinguir personalidades e instituições pelo seu papel de relevância na área do Turismo.

Projeto: ‘Pais presentes, crianças contentes’

No âmbito do projeto ‘Pais presentes, crianças contentes’, a Escola Básica Visconde Cacongo convidou o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, para participar na actividade ‘o Meio e tudo o que está associado’ e explicar aos alunos qual o seu papel na construção do futuro da Madeira. A iniciativa tem lugar, pelas 09h30, naquele edifício escolar.

Marchas Populares

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente, pelas 21 horas, no desfile das Marchas Populares, em Santo António.

Apresentação do Jardim dos Sabores

Esta quarta-feira, realiza-se, pelas 11 horas, nos Jardins do Lido, a apresentação da edição 2019 do Jardim dos Sabores, uma iniciativa gastronómica e cultural coorganizada pela Câmara Municipal do Funchal. O presidente Miguel Silva Gouveia estará presente na ocasião.

Aniversário da Diocese do funchal

O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, presidirá, esta quarta-feira, à Solene Eucaristia do 505º aniversário da criação da Diocese do Funchal, na Sé, às 18h.

Após a missa o bispo irá colocar uma coroa de flores no monumento dos 500 Anos da Diocese.

‘O papel da OIT no mundo Laboral’

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Tranquada Gomes, preside à abertura da conferência: ‘O papel da OIT no mundo Laboral’, que assinala o centenário da Organização Internacional do Trabalho, a ter lugar, pelas 15 horas, no Salão Nobre da Assembleia.