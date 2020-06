Saiba no ‘Roteiro’ de hoje onde pode assistir a um concerto-aula dos Vértice

No âmbito do serviço educativo do Teatro Municipal Baltazar Dias, será transmitido on-line um concerto-aula dos Vértice, pelas 19 horas, numa iniciativa de divulgação dos autores madeirenses.

O vídeo irá contemplar ‘Espelho’ de Cabral do Nascimento; ‘Ilha dos Amores’ de Vasco da Gama Rodrigues; ‘De Arrepiar’ de Manuel Gonçalves (Feiticeiro do Norte), ‘Madeira’ de José Agostinho Baptista, ‘Ofício de Cantar’ de José de Sainz-Trueva, ‘O Faroleiro’ de Cabral do Nascimento; ‘Em São Gonçalo numa parede’ de José Viale Moutinho e ‘O Tempo vai-te ensinar’ de Manuel Gonçalves (Feiticeiro do Norte).

A banda é formada por Tozé Cardoso (voz e cordofones madeirenses), António Plácido (intérprete da palavra), Sérgio Couto (fliscorne) e Judit Vig (piano).