Sábado cinzento na Madeira com nuvens e chuva fraca ao final do dia

O céu volta a estar ‘pintado’ de cinzento neste sábado, 2 de Maio, na ilha da Madeira devido a muita nebulosidade.

De acordo com as previsões do instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para além das nuvens presentes em toda a ilha, haverá ainda a possibilidade de períodos de chuva fraca no final do dia.

De resto, o vento será fraco (inferior a 15 km/h), tornando-se fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante sul a partir da manhã.

Igual cenário é esperado no Funchal, onde o dia será marcado por períodos de muita nebulosidade e vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante sul.

Estado do mar:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 19/20ºC