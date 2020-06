Rum ‘O Reizinho’ venceu medalhas de ouro na China

O Rum da Madeira denominado ‘O Reizinho’, produzido por Florentino Ferreira, venceu duas medalhas de ouro em Hong Kong, na China, no decorrer da C.W.S.A. a maior organização do mundo asiático, com cerca de 100 provadores que são escolhidos entre importadores, distribuidores e retalhistas.

Presente em concursos desde 2017, ‘O Reizinho’ tem sido reconhecido anualmente e dedica estes prémios internacionais “aos amigos agricultores, sem os quais estas medalhas não seriam possíveis”, refere Florentino Ferreira.