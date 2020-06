Rui Barreto diz que Paulo Cafôfo se transformou “no paquete do primeiro-ministro”

O líder do CDS reagiu à notícia do DIÁRIO e à intervenção de Paulo Cafôfo, no parlamento regional, em que garantiu que o Governo da República iria autorizar a suspensão dos artigos da lei das finanças regionais sobre limites de endividamento e que, no orçamento suplementar, será criada uma excepção para permitir que fosse contraído um empréstimo até 480 milhões de euros.

Rui Barreto, que também é secretário regional da Economia, considera grave a forma como o Governo da República comunica com a Região e diz que “o professor Paulo Cafôfo funciona como o paquete do primeiro-ministro”.

O dirigente do CDS não tem dúvidas de que teria de ser o gabinete do primeiro-ministro a informar e não um deputado. Além disso, considera grave a autorização de endividamento esteja dependente do orçamento suplementar que irá obrigar o Governo Regional a só poder apresentar o seu orçamento em Julho. Entretanto, como não é autorizada a moratória sobre as prestações da dívida do PAEF, antes de haver qualquer autorização de endividamento, a Madeira terá de pagar, ao Estado, uma parcela de 48 milhões de euros.