Rui Barreto apela a que nesta fase impere o “respeito pelo próximo”

Há poucos minutos, no âmbito da emissão especial do DIÁRIO ‘Região em transição’, o Secretário Regional da Economia, Rui Barreto, mostra-se satisfeito com a reabertura do comércio na Região, uma situação possibilitada “pelas medidas que o Governo Regional tomou de forma atempada” em termos de confinamento da população e “face às números positivos” da infecção pela Covid-19 na Madeira. Trata-se, segundo explica, de uma abertura gradual e acima de tudo “prudente”, salienta, referindo que é natural que já hoje se note um aumento de fluxo de tráfego nas estradas e de pessoas nos transportes públicos.

Acima de tudo, refere, e mesmo que tenhamos “de voltar a uma certa normalidade”, tem de continuar a imperar “o respeito pelo próximo”, até porque “não podemos relaxar, nem quebrar a disciplina”

Acima de tudo, o Governo Regional, garante Rui Barreto, fará tudo o que tem ao seu dispor para apoiar economicamente e socialmente as empresas e a Região e recorda a esse respeito o sucesso que tem sido a linha regional Covid-19, que em 24 horas teve 2 mil candidaturas, muitas delas de micro e pequenas empresas da Região. “Não deixaremos de apoiar as empresas e as famílias que passam por uma situação difícil”, sublinha. ”Vamos colocar todos os meios que temos ao nosso alcance”, salienta.