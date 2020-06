Rui Abreu reúne-se esta terça-feira com a Venexos

O Director Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE) reúne-se amanhã, 16 de Junho, pelas 11h30, com a Venexos.

Este encontro está inserido no Ciclo de Reuniões com o Movimento Imigrante, uma iniciativa promovida pela DRCCE que vai manter um contacto estreito e permanente com os madeirenses regressados e com os estrangeiros que optaram pela Madeira como sua residência.

Facilitar a integração total destas comunidades na sociedade madeirense é o grande objectivo destes encontros liderados por Rui Abreu.