Rui Abreu assinala Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento

Amanhã assinala-se o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, proclamado pela Assembleia Geral da ONU em 2001, na sequência da adopção da Declaração Universal da Diversidade Cultural.

“Este ano, devido à situação pandémica que se vive, e pela primeira vez em quase duas décadas, o Governo Regional não vai levar a cabo estas celebrações”, anunciou Rui Abreu, director regional das Comunidades e Cooperação Externa.

No entanto, deixou uma mensagem a todos os imigrantes que vivem na Madeira e a todos os emigrantes e lusodescendentes que regressaram à Região: “Este é o momento para celebrarmos a Interculturalidade, porque aqui na Madeira sempre soubemos acolher, sempre soubemos integrar e sempre soubemos valorizar a cultura de quem aqui escolheu viver”.

O Governo Regional celebra as culturas existentes na Madeira desde 2001, primeiro com o Dia de África e o Dia de Leste, e depois, a partir de 2007, com o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento.