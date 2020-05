Rodoeste retoma e reforça ligação ao Paul do Mar esta terça-feira

A Rodoeste irá retomar esta terça-feira, dia 5 de Maio, a carreira para o Paul do Mar, com passagem na freguesia do Jardim do Mar, voltando assim a assegurar o serviço de transporte público nestas freguesias do concelho da Calheta.

A informação foi confirmada à Câmara Municipal da Calheta pela própria transportadora rodoviária, depois de ter suspenso esta ligação durante o período do estado de emergência, informou a autarquia em nota de imprensa.

A Rodoeste vai igualmente reforçar o número de ligações a estas localidades, acrescentando uma viagem na parte da tarde.

A autarquia congratula-se com “a retoma deste serviço fundamental para estas populações, sobretudo numa altura em que se assiste a uma abertura gradual dos serviços e do comércio”, realça a mesma nota.

De referir que a primeira saída do Paul do Mar ocorrerá às 07h15, com passagens pelo Jardim do Mar às 07h20, Estrela da Calheta às 7h30 e chegada à Vila da Calheta pelas 07h45.

Já a viagem de regresso tem saída da Vila da Calheta às 10 horas, passagens pela Estrela da Calheta às 10h05, Jardim do Mar às 10h20 e chegada ao Paul do Mar pelas 10h30.

À tarde, o transporte público sai do Paul do Mar às 14 horas, com passagens pelo Jardim do Mar às 14h05, Estrela da Calheta às 14h15 e chegada à Vila da Calheta pelas 14h30.

A última viagem de regresso tem saída da Vila da Calheta às 18h30, e conta também com passagens pela Estrela da Calheta às 18h35, Jardim do Mar às 18h50 e chegada ao Paul do Mar às 19 horas.

Refira-se ainda que às 7h30 a paragem na Estrela da Calheta dá aos passageiros a possibilidade de transbordo para o Funchal, sendo que o mesmo se aplica às 18h35, àqueles que vêm do Funchal.