Rock in Rio 2020 “traz um espaço especial para os mais pequenos”

Neste novo espaço, a magia do (sor)RiR está presente em cada canto e em cada esquina. “Entre as 12h e as 21h haverá música, dança, magia, oficinas – de ilustração, conto, ciência, entre tantas outras-, actuações de rua, brincadeiras em família, actividades radicais e um cardápio bem recheado de animações para pequenos e graúdos poderem participar juntos, ou sozinhos”, diz a organização do emblemático festival de música.

No total são 11 espaços de actividades, entre os quais se destacam um Palco Mundo em ponto pequeno, uma experiência de Backstage, uma mini Rock Street “vestida” de música, Pool Parties em versão piscina de bolas, um mini slide e uma mini roda gigante.

No mini Palco Mundo todos os dias haverá espaço para apresentações de dança com coreografias bem conhecidas dos mais novos, uma apresentação inédita pelos atletas do Ginásio Clube Português, momentos vídeo ‘Isto Não É um Concurso de Talentos’, um espectáculo circense desenhado em exclusivo para o Rock in Rio Kids, concertos da Orquestra dos Brinquedos de Lisboa e, ainda, um fogo-de-artifício mágico, apenas visto numa realidade aumentada.

No fundo, conforme nota de imprensa, tratar-se de uma cidade do Rock “mini e mágica”. Em destaque, neste mundo dedicados aos mais pequenos, uma parede da fama que, onde a exemplo dos famosos, “coloca a família na frente dos holofotes e serão os visitantes deste espaço que poderão deixar a marca das suas mãos, em tinta, e o nome da família para mais tarde recordar”.

Mas a mini cidade do Rock in Rio oferece isto e muito mais. Toda a informação pode ser consultada aqui: https://rockinriolisboa.sapo.pt/novidade/rock-in-rio-kids-uma-mini-cidade-do-rock-magica-que-vai-criar-memorias-em-familia/