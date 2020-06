Com o intuito de conferir melhores condições de segurança para os locais e visitantes no Verão, a equipa de rocheiros da Direcção Regional de Estradas (DRE), tutelada pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas, encontra-se já há duas semanas a proceder à limpeza de taludes sobranceiros a estradas e a praias no Porto Santo.

Nesta operação, que é acompanhada e coordenada no terreno pelo gabinete do vice-presidente no Porto Santo, os rocheiros irão intervir nos taludes sobranceiros à ER 120 (Estrada do Penedo e no Sítio do Pedregal), bem como nos taludes sobranceiros à Praia do Zimbralinho e à Praia da Ponta da Calheta.

Estas acções da DRE, de apoio ao município do Porto Santo, costumam decorrer todos os anos antes da abertura da época balnear ou dos períodos de maior procura deste destino, de forma a prevenir e mitigar o risco de derrocadas em locais de maior afluência de pessoas na época estival que se aproxima.

De realçar que, este ano o Porto Santo encontra-se entre os destinos mais seguros da Europare no âmbito da pandemia de covid-19, numa selecção feita pelo site European Best Destinations, com base em vários critérios, como o baixo número de pessoas infectadas pelo coronavírus, o tamanho das praias, o número de metros quadrados disponíveis para cada pessoa na praia e a oferta de alojamento para os viajantes.

Estas intervenções deverão estar terminadas até esta sexta-feira, dia 5 de Junho.