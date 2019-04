Roberto Moniz propõe um grande centro das artes no Funchal

O músico e professor Roberto Moniz defendeu, esta tarde, na III Convenção dos Estados Gerais do PS-Madeira, a criação de uma comissão que inclua as diversas áreas de interesse na área da Cultura para colocar em prática um plano de acção que envolva mais a comunidade nos projectos e identificou a lacuna do Funchal não ter ainda um grande centro das artes.

O mesmo orador considera também necessário incentivar os artistas literários para a recolha e preservação de património material e imaterial, bem como na pesquisa de textos, músicas e material etnográfico, premiando os trabalhos descobertos. Roberto Moniz defende a gravação de CD’s e DVD’s que premeiem e promovam a cultura popular madeirense em feiras e eventos turísticos, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Além disso, pediu incentivos à publicação de textos e outros suportes que sirvam de memórias para futuras gerações, devidamente catalogadas.

O professor da Universidade de Lisboa Carlos Guardado da Silva fechou o último painel da iniciativa socialista com uma intervenção que indicou a importância da criação de um programa de apoio à rede de arquivos municipais madeirenses.