O Partido RIR saúda todos os trabalhadores neste dia, 1 de Maio, mas não pode deixar passar em claro, que foram e são os trabalhadores as “maiores vitimas daqueles que têm desgovernado o país, pós o 25 de Abril”.

Roberto Veira, coordenador regional do partido, acusa a “esquerda caviar”, compostapelo PS, BE, CDU e PAN de terem prejudicado os trabalhadores através de medidas que “aumentaram a idade da reforma, os impostos, congelaram salários, travaram a progressão de carreiras, facilitaram o despedimento, entre tantas outras medidas, que levaram e levam os trabalhadores para a pobreza”.

O RIR diz que as políticas de hoje levadas a cabo pelo partido socialista, são “ainda mais perigosas, pois para alem dos partidos ditos de esquerda, tem ainda o apoio do Deputado Rui Rio, o que vai levar muitos trabalhadores ao desemprego e à perda de mais direitos”, acusa Roberto Vieira, salientando que as recentes medidas do desgoverno socialista, nesta altura de pandemia, foi “anunciar que aqueles que menos ganham, terão que descontar cerca de 29 euros no seu salário, quando no salário dos ‘Tubarões’ ninguém toca”.

Por estas e muitas outras razões, o Partido RIR, apela a todos os trabalhadores que “não baixem os braços, que em eleições futuras usem a arma do voto contra todos aqueles que os enganaram e roubaram e em seu nome, chegaram ao poder para defender os seus direitos, em vez dos direitos do povo que os elegeu”.