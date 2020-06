O Partido RIR volta a recordar ao presidente da Câmara Municipal de Machico que o Porto da Cruz também pertence ao seu Concelho.

“Esta Freguesia foi deixada completamente ao abandono pela Câmara socialista que a desgoverna”, acusa o coordenador do RIR na Madeira, referindo que os caminhos, becos e veredas estão “entulhados na erva e no silvado”, havendo “estradas fechadas ao trânsito e sentidos de circulação proibidos”, sem esquecer os serviços bancário e de correios encerrados e a agravante de os defuntos serem “enterrados numa freguesia vizinha”.

Roberto Vieira critica ainda o facto de a Piscina Municipal estar “vazia quase todo o ano”, bem como a perseguição aos agricultores e o facto de “os comerciantes da restauração e hotelaria só ganharem para pagar impostos e segurança social”, numa terra onde “há falta de Médicos de Família”.

Por isso, o coordenador do RIR dirige-se aos moradores do Porto da Cruz para dizer que “não vale a pena votar no PS”, pois “nunca esta localidade esteve tão esquecida” como agora, sendo lembrada apenas “em tempo de eleições”.

“Povo do Porto da Cruz, abram os olhos”, alerta Roberto Vieira, comprometendo-se com a População desta Freguesia a “continuar a denunciar o que de mau acontecer nesta Freguesia” e a “ser a voz dos descontentes e injustiçados”, garantindo que “mesmo sujeitos a críticas e ameaças dos socialistas do Concelho e da Freguesia, ninguém nos vai calar”.