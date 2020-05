Ricardo Vieira considera urgente “acabar com a parede” entre a Região e a República

Ricardo Vieira acredita que a fragilidade que a Europa encontrou, face à pandemia, “é muito maior do que pensávamos” e essa surpresa afecta a própria continuidade da organização europeia. O advogado e ex-deputado do CDS considera que é tempo de valorizar cada vez mais o factor humano.

O Estado português, lamenta, está descoordenado e afastou as ilhas para um canto, o que se reflecte num relacionamento que, rapidamente, tem de mudar.

Ricardo Vieira que participa na 2ª Conferência Pensar o Futuro considera importante “acabar com a parede entre a Região e o Estado” e repensar a própria autonomia que não pode continuar a ser vista como auto-suficiência.

A pandemia, acredita, também é campo fértil para mais populismos e nacionalismos.

A pandemia cria desconfiança mas, afirma, pode ser um factor de competição, com a Madeira a procurar ser um “refúgio seguro” para empresas e turistas.

No entanto, todas essas estratégia e a própria diversificação da economia com aposta no sector primário, não vão evitar os próximos meses muito duros.