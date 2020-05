Ricardo Vieira admite que Albuquerque possa “provocar uma crise” perante o silêncio de Lisboa

“O problema da autonomia é que o esquema de 1976 não resolveu os problemas. Não é transferindo os poderes para as Regiões que se resolvem os problemas que temos”, garante Ricardo Vieira que considera grave o silêncio a que a Madeira e os Açores são votados por Lisboa.

“Em Portugal, as autonomias não participam em nada”, alerta o ex-deputado do CDS que defende um modelo de representação do tipo senatorial que dê mais voz às regiões autónomas.

“Sentimos que estamos fora do espaço nacional e abandonados a um canto”, protesta.

Ricardo Vieira considera urgente encontrar esquema que obriguem ao diálogo e à cooperação.

“Se não for assim, vai acontecer como no tempo do Sócrates, em que houve a demissão do presidente do Governo Regional para se ouvir a voz. Qualquer dia o presidente do Governo Regional pensa nisso e provoca uma crise”, afirma.

O advogado não aceita o estado actual do relacionamento em que “por mais que gritemos ninguém nos ouve”.