Ricardo Nascimento inaugura restaurante italiano na Ribeira Brava

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento inaugurou esta tarde um novo espaço comercial situado na Rua dos Moinhos. O autarca destacou a “aposta inovadora de dois jovens do concelho”, realçando que o município “precisa deste dinamismo” para criar “mais emprego e estimular a economia local”, acrescentando que “tudo tem sido feito para termos uma autarquia próxima do empreendedor, com políticas de proximidade que facilitam o investimento”. Para o edil é importante que o concelho “tenha mais espaços que ofereçam qualidade, como este, que a partir de agora servirá o município e a Região”.

Este novo espaço trata-se do restaurante “Sabor Genuíno”, empreendimento de Amândio Pestana e Manuela Pestana, que oferece a partir de agora um serviço de qualidade e inovador no concelho, especializado na cozinha italiana, com uma grande variedade de saladas, massas e pizzas, apostando também em alguns pratos regionais. A aposta num serviço de qualidade é comprovada, por exemplo, por oferecer a provar aos clientes pizzas isentas de glúten.