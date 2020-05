Ricardo Nascimento destaca investimento em obras e na área social na Ribeira Brava

Assinala-se hoje, dia 6 de Maio, o dia do município da Ribeira Brava, mas devido às contingências relacionadas com a pandemia de covid-19 as comemorações foram suspensas.

Para assinalar a data, o presidente da autarquia, Ricardo Nascimento, deixou uma mensagem em vídeo nos canis da autarquia, onde destacou os investimentos efectuados nos vários sectores.

Nomeadamente: as obras “estruturantes de proximidade para o concelho”, mas também o investimento na área social, “onde recentemente está a existir reforços para fazer face às consequências da pandemia, como exemplos do empenho e do esforço em melhorar a qualidade de vida da população”, sublinhou o autarca.