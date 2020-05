Ricardo Franco aplaude comportamento dos munícipes no dia em que Machico assinala 580 anos

Machico assinala hoje 580 anos. Neste Dia do Concelho, o presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, lamentou que, este ano, as celebrações sejam diferentes devido à pandemia. No entanto, destacou o comportamento dos munícipes durante este período.

“Quero realçar o comportamento cívico da globalidade dos nossos munícipes neste período de pandemia, cumprindo de forma exemplar as orientações e os apelos transmitidos pelas autoridades sanitárias e de protecção civil. A este propósito deixo um enorme agradecimento à população do nosso concelho, pelo altruísmo, sentido cívico e de responsabilidade que tem estado a demonstrar”, disse.

O autarca realçou que a Câmara Municipal de Machico, desde a primeira hora, adoptou um conjunto de medidas, entre as quais de solidariedade social, “indo de encontro às necessidades dos mais desprotegidos, dos carenciados, dos mais idosos e das crianças dos agregados familiares com maiores dificuldades”.

De acordo com Ricardo Franco, uma dessas medidas está relacionada com o fornecimento de refeições quentes aos alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico, beneficiários do primeiro escalão da Acção Social Escolar. O autarca adiantou que já foram entregues cerca de 840 refeições, desde o dia 2 de Abril, abrangendo cerca de 60 famílias.

No âmbito da política social educativa, revelou que aquela autarquia, ciente das dificuldades que alguns agregados familiares atravessam, “irá atribuir um tablet aos alunos do 1º ciclo do ensino básico que não dispõem desse equipamento informático, de modo a garantir a igualdade de acesso à educação e ao ensino à distância”. Além disso, revelou que “serão entregues 120 tablets e a ligação à internet aos que não tenham esse serviço, num investimento global que ronda, aproximadamente, os 22 mil euros”.

O presidente da Câmara Municipal de Machico disse também que irá prosseguir “com o trabalho de consolidação das finanças do município, que tem na redução da dívida um vector fundamental que permitirá, num futuro próximo, maior capacidade de investimento e de melhoria progressiva da qualidade de vida dos machiquenses”.

“Segundo os últimos dados obtidos a dívida da Câmara Municipal (envolvendo empréstimos bancários e acordos de pagamento a fornecedores) está, no dia de hoje, nos 2,4M de euros, representando uma redução de mais de 90% da dívida que encontrámos quando chegámos à Câmara. Foram anos difíceis e de sacrifícios em nome da recuperação financeira e da credibilidade deste município”, frisou, acrescentando que “fruto desta recuperação financeira inédita o município tem vindo a ganhar capacidade de endividamento que, neste momento, atinge um valor a rondar os 2M de euros”.

O discurso de Ricardo Franco foi publicado na íntegra na página de Facebook da Câmara Municipal de Machico.