Ricardo Crawford recebe louvor público do GR

O Governo Regional atribuiu um louvor público ao Dr. Ricardo Crawford Nascimento, Director do Serviço de Pneumologia do Hospital Central do Funchal, pelas qualidades de extrema dedicação, grande dignidade ética e profissional, sentido de missão dedicado à causa pública, que sempre demonstrou.

Na decisão saída do Conselho de Governo de 16 de Janeiro, e tendo em conta que o médico passa à situação de aposentado, o Executivo destaca o trabalho “técnico” e “humano” desenvolvido na área da pneumologia.

“Considerando que o Dr. Ricardo Crawford Nascimento exerceu de forma leal e empenhada o cargo de Director do Serviço de Pneumologia do Hospital Central do Funchal, Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira”, assim como “exerceu as suas funções com elevado espírito de missão, dedicação e competência, predicados que se lhe aplicam com inteira justiça e merecimento”.