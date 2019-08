RG3 assinala Dia da Infantaria

No âmbito do Dia da Infantaria, assinalado hoje, dia 14 de Agosto, no Regimento de Guarnição Nº3 (RG3), comemorou-se o aniversário da referida arma.

As comemorações foram presididas pelo Comandante da Zona Militar da Madeira e tiveram como momento emblemático a Cerimónia de Homenagem aos Infantes Mortos em defesa da Pátria, junto ao monumento evocativo, no interior do RG3.

A prece de homenagem aos mortos foi proferida pelo padre Carlos Almada da diocese do Funchal, na presença dos infantes que prestam serviço nas diversas unidades da Zona Militar da Madeira.

A data deste Dia da Infantaria foi determinada historicamente pelo dia da Batalha de Aljubarrota, uma das raras grandes batalhas campais da Idade Média entre dois exércitos régios e um dos acontecimentos mais decisivos da história de Portugal.