É uma notícia de última hora que está a ser avançada pela revista ‘Sábado’ na sua edição ‘on-line’.

“O presidente do governo regional da Madeira, Miguel Albuquerque, é um dos suspeitos num processo de corrupção. O caso visa indícios dos crimes de participação económica em negócio e prevaricação, para além da eventual violação das regras comunitárias em matéria de adjudicação”, escreve a publicação.

Diz a ‘Sábado’ que a investigação foi aberta em 2019 no Funchal, mas a hierarquia do Ministério Público, com a concordância da própria procuradora-geral da República, Lucília Gago, transferiu a tutela do inquérito para o Departamento Central de Investigação e Acção Penal, em Lisboa.

“Em causa está a eventual relação entre negócios privados imobiliários de Miguel Albuquerque e o ajuste directo da concessão da Zona Franca da Madeira ao Grupo Pestana”, avança a publicação.