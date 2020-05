Reunião junta Madeira Parques Empresariais e Câmara Municipal da Ribeira Brava

O presidente do Conselho de Administração da Madeira Parques Empresariais (MPE), Gonçalo Pimenta, reúne-se amanhã, 13 de Maio, com o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento.

Neste encontro que dever terminar às 15 horas, serão debatidos vários assuntos, como as aquisições de imóveis para o Parque Empresarial da Ribeira Brava; a articulação entre a MPE e a Câmara Municipal para a realização acções conjuntas de sensibilização junto do tecido empresarial, com vista a alertar para a importância de deslocalizar empresas que estejam em situações ilegais ao abrigo do novo PDM, não esquecendo a prospecção de novos investimentos para o concelho.

As conclusões da reunião serão comunicadas através de videoconferência.