Retrato da Covid-19 conhecido no fim do mês

A Madeira vai ser a primeira região do país a conhecer os genomas, o trajecto da infecção, as cadeias de transmissão e o foco epidémico do vírus. Estudo do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge engloba a avaliação das medidas tomadas para combater a pandemia. Esta é a notícia que faz a manchete do DIÁRIO deste sábado, edição que dá destaque à reabertura das praias, infelizmente manchada por uma morte ocorrida na Praia Formosa.

‘Falências no horizonte’ é outra das chamadas à primeira página. As empresas de animação, rent-a-car, alojamento local e restauração estão muito cépticas face à retoma na segunda-feira, e questionam os critérios do Governo Regional. Governo Regional que vai lançar ‘Adaptar Madeira’, um programa de incentivos de 2,5 milhões de euros para as micro e pequenas empresas.



O Tribunal Administrativo e Fiscal anulou a nomeação de directora do Serviço de Pediatria, pode ainda ler-se na primeira do DIÁRIO. Sidónia Nunes foi designada, pelo SESARAM, em 2017. Justiça alega, agora, que a escolha não foi devidamente fundamentada. Ainda no campo da saúde, nota para o Sindicato Independente Médico, que vem denunciar o ‘embuste’ do subsídio de fixação.

Nota final para a GESBA, que vai adiantar 6 milhões de euros aos produtores.

