O presidente Miguel Silva Gouveia prossegue, esta sexta-feira, dia 8 de Maio, com a iniciativa semanal ‘Falar Funchal’, que terá como convidados Cristina Pedra, empresária e ex-presidente da Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF), e Rui Rodrigues, empreendedor no sector da restauração e chef de referência a nível regional.

A conversa decorre em directo no Facebook da Câmara Municipal do Funchal, entre as 12 e as 13 horas, num formato aberto a questões do público, e que terá como tema a retoma das actividades económicas na Região, que marcou a semana.

“O ‘Falar Funchal’ cumpre o seu primeiro mês de transmissões e, até agora, já fomos assistidos por mais de 15 mil pessoas, o que demonstra que este é um formato que interessa aos cidadãos, o que nos encoraja a apostar nesta via de diálogo. Tenho podido contar, nesta iniciativa, com excelentes convidados, que a têm valorizado muito e desta vez não será excepção”, realça Miguel Silva Gouveia.

“Procuraremos antecipar, nesta conversa, os desafios que o comércio e os serviços enfrentarão no curto e médio-prazo, desde logo ao nível da legislação, e perceber que linhas de apoio estão disponíveis para o sector e qual pode ser o contributo das entidades públicas e das diferentes associações no desfecho que todos desejamos”, reforça o autarca, lembrando esta iniciativa da Câmara Municipal do Funchal tem como objectivo “ultrapassar o distanciamento social provocado pela actual crise de saúde pública” e “manter a proximidade com os munícipes do concelho, conversando sobre “diversos temas de interesse público”.