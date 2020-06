O recomeço da sessão ordinária da Assembleia Municipal do Funchal, previsto para as 9 horas de hoje, depois de interrompida na sexta-feira já depois das 18 horas, está atrasada. Às 9 horas apenas quatro deputados municipais marcavam presença na sala de sessões dos Paços do Concelho (Orlando Fernandes e Roberto Vieira, ambos independentes, CDU (Herlanda Amado) e PSD (Vera Coelho).