Restaurantes na ementa do Debate DIÁRIO de hoje

‘Vai ficar tudo bem na restauração?’. Este é o mote para abrirmos a semana de debates DIÁRIO, dado o regresso dos restaurantes à actividade.

Depois das 10h vamos estar à conversa com gestores de espaços gastronómicos da Madeira. Júlio Pereira, Márcio Nóbrega, Rui Rodrigues, Catarina Nóbrega, entre outros convidados, vão abordar o negócio, as limitações decretadas e a necessidade de inovação ditada pela pandemia.

Os estabelecimentos de restauração da Madeira podem reabrir ao público com novas regras, adaptadas à situação de pandemia de Covid-19. Por exemplo, os clientes terão de ficar sentados com dois metros de distância uns dos outros, permitindo-se uma distância inferior apenas a membros da mesma família. Por isso, os espaços dos estabelecimentos terão de ser sujeitos a uma reorganização. As mudanças estendem-se uma série de rotinas e procedimentos, com certo grau de exigência.

