Reparação total do Túnel da Tabua avança na próxima segunda-feira com constrangimentos ao trânsito

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas, através da Direcção Regional de Estradas, anunciou que na próxima segunda-feira, dia 25 de Maio, serão retomados os trabalhos com vista à reparação total do Túnel da Tabua, danificado após uma queda de pedras ocorrida no passado dia 21 de Janeiro.

“A abóboda do túnel encontra-se, no presente momento, com uma estrutura metálica de protecção provisória, que terá de ser retirada com vista à reparação definitiva da zona, cuja área é aproximadamente de 7x7 m2”, refere uma nota da Secretaria.

Os trabalhos, a serem executados pela Concessionária VIAEXPRESSO, S.A., terão a duração de “cerca de 5 a 6 semanas” e incluem “a remoção da estrutura de proteção provisória, reparação/reabilitação da abóbada, com remoção das partes danificadas, substituição e reforço de armaduras, preparação e montagem do molde e a sua betonagem”.

De realçar que nas primeiras duas semanas, de 25 de Maio a 8 de Junho, “devido ao risco associado a algumas actividades e de forma a garantir a segurança de todos os intervenientes”, o Túnel do Tabua tem de estar encerrado ao trânsito, pelo que o acesso ao Lugar de Baixo será feito exclusivamente pela Rotunda do V Centenário.

Está assegurado um trajecto alternativo entre a Ponta do Sol e Tabua, através da Rotunda do V Centenário – Estrada do V Centenário - ER 222 até à Tabua e descida pela ER 227, regressando à VE3.

Posteriormente, ultrapassadas as fases de maior perigosidade e até à conclusão da obra, será garantida a circulação automóvel a veículos ligeiros no Túnel da Tabua, numa via da faixa de rodagem, operação que será devidamente coordenada com o empreiteiro em função do ritmo dos trabalhos, informa o executivo.

A Secretaria refere ainda que “os trabalhos estarão devidamente sinalizados” e solicita, por isso, aos utentes “a necessária compreensão e o escrupuloso cumprimento da sinalização e das indicações que forem dadas no local”.

Recorde-se que a queda dos blocos, que ocorreu dia 21 de Janeiro, pelas 9 horas, provocou danos na estrutura de betão armado que servia de protecção à via, levando à rotura da abóbada e das armaduras. Seguiram-se trabalhos de saneamento da encosta, provocando a queda de maciços rochosos que se encontravam instáveis, remoção de blocos que ficaram depositados sobre a estrutura de protecção, substituição de luminárias danificadas e colocação de uma estrutura metálica de protecção provisória. A operação de reparação total da estrutura será agora retomada, após a conclusão do fabrico do molde e estrutura metálica de suporte à execução dos trabalhos necessários.

“No fundo, os trabalhos que agora se seguem passam por dar continuidade à intervenção já iniciada após a queda de pedras e de modo a conferir a segurança necessária e indispensável naquele trajecto”, explicou o Secretário Regional de Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Fino, reiterando o pedido de “maior compreensão de todos”.