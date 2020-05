O doente recuperado (residente em Câmara de Lobos), anunciado há pouco no boletim epidemiológico do IA Saúde, estava internado no hospital dr. Nélio Mendonça. Por isso, a Região deixou de ter agora doentes com covid-19 hospitalizados.

Há 38 casos activos, 6 em isolamento no seu domicílio e 32 em unidades hoteleiras designados para o efeito.

Este segundo dia consecutivo sem novos casos é também o segundo dia em que não há suspeitos à espera de resultados laboratoriais.