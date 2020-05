Reformulação da rotunda Norte da via expresso ao Porto do Funchal avança esta quinta-feira

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcção Regional de Estradas, informa, através de uma nota de imprensa, que amanhã, dia 21 de maio, terão início os trabalhos com vista à reformulação do jardim existente no centro da rotunda que estabelece a interligação da ER116 com a Estrada Eng.º Jaime Ornelas Camacho.

“Esta intervenção visa instalar um novo sistema de rega automática e substituir o substrato da rotunda central que não apresenta as caraterísticas físicas e biológicas necessárias ao normal desenvolvimento da vegetação”, explica.

A mesma nota revela que a duração prevista para a execução trabalhos será de cerca de três semanas, incluindo remoção das espécies existentes; renovação do material sólido do terreno ; execução e limpeza do jardim; actividades ambientais e actividades de segurança.

O valor de adjudicação é de 29.129,93 euros.