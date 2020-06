Redução de 8,2% de passageiros nas carreiras urbanas

Os resultados do 1.º trimestre deste ano já mostram os efeitos da imposição de medidas restritivas para o controlo da pandemia de covid-19.

De acordo com os dados apurados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), os transportes colectivos de passageiros por meio de autocarro contabilizaram no 1.º trimestre de 2020 um total de 6,1 milhões.

Nas carreiras urbanas foram transportados cerca de 4,0 milhões de passageiros e nas interurbanas 2,1 milhões.

Em comparação com o 1.º trimestre de 2019, observou-se uma redução de passageiros transportados de 8,2% nas carreiras urbanas, uma queda essencialmente determinada pela redução de Março (-36,6%).

Relativamente aos interurbanos, não se apresenta variação homóloga pelo facto de uma das empresas ter procedido a alteração do sistema de bilhética, pelo que os dados não são comparáveis com os do ano anterior, existindo assim uma quebra de série.